Equilibrio e botta e risposta in campo

La Stella Rossa parte meglio, ma Milano resta a contatto grazie alle tante seconde opportunità e poi tenta l’allungo con Mathews. Jones risponde con due canestri pesanti che riportano davanti gli ospiti (31-33). Thompson dall’arco rimette Milano avanti, ma un paio di disattenzioni favoriscono il parziale di 5-0 con cui Belgrado va al riposo in vantaggio. La Stella Rossa parte meglio, ma Milano resta a contatto grazie alle tante seconde opportunità e poi tenta l’allungo con Mathews. Jones risponde con due canestri pesanti che riportano davanti gli ospiti (31-33). Thompson dall’arco rimette Milano avanti, ma un paio di disattenzioni favoriscono il parziale di 5-0 con cui Belgrado va al riposo in vantaggio.

L'allungo decisivo firmato Burnell e Bolmaro

Milano gioca un 3º periodo di altissimo livello, trascinata da Bolmaro. Carter risponde per le rime, ma con Guduric e Diop l’Armani chiude il quarto sul 66-61. Nell’ultimo periodo s’infiamma Burnell: dopo appena due minuti in campo nei primi tre quarti, gliene bastano altrettanti per segnare otto punti e regalare all’Olimpia il primo vantaggio in doppia cifra. Milano apre così la frazione con un break di 11-2, che vale il massimo vantaggio sul 77-63. La Stella Rossa reagisce e mette i brividi all’Armani: guidata da Carter, il migliore degli ospiti, firma un parziale di 5-0 e si riavvicina sull’80-74. Coach Banchi mischia le carte, affidandosi a Peters e Burnell senza centri di ruolo. La scelta funziona: un altro canestro di Burnell e la magia di Hall riportano Milano al vantaggio in doppia cifra a 90 secondi dalla sirena. A chiuderla è la tripla di Bolmaro, che mette il sigillo sulla vittoria dell’Armani e cancella un incubo durato nove turni. L’Olimpia avrà ora giusto il tempo di rifiatare: il prossimo impegno sarà ancora in casa, domani alle 20.30 contro il Fenerbahce Istanbul.

Olimpia Milano-Stella Rossa Belgrado 91-77

OLIMPIA ARMANI: Thompson 12 (2-5 2-3), Guduric 5 (1-4 1-3), Bolmaro 15 (3-5 3-5), Peters 10 (2-5 2-5), Wright 10 (5-8); Burnell 12 (3-5 2-3), Cole 3 (1-3 0-2), Ricci 2 (1-1 0-2), Hall 9 (4-8 0-2), Mathews 9 (2-5 da 3). Ne: Tonut. All.: Banchi

STELLA ROSSA: Jones 10 (2-3 2-2), Carter 21 (6-9 3-6), Dobric 3 (1-2), Ojeleye 9 (1-3 2-5), Koloko 8 (3-4); Weiler-Babb 3 (0-1 1-2), Davidovac (0-2), Izundu 7 (3-3), Djurisic 1 (0-1), Baldwin 6 (3-3 0-2), Nwora 9 (1-4 2-5), Kramer (0-1 da 3). All.: Navarro

ARBITRI: Garcia, Aliaga, Boubert

NOTE PARZIALI: 26-20; 42-44; 66-61. Da 2: M 23-46; B 20-35. Da 3: M 12-30; B 10-23. Liberi: M 9-13; B 7-10. Rimbalzi: M 40 (20off, Peters 7); B 33 (9off, Koloko 9). Assist: M 20 (Thompson 8); B 14 (Carter 4). Perse: M 11; B 18. Recuperi: M 13; B 4. Spettatori: 6252