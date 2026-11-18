Milano ora difende e si sblocca
L’incubo di Milano, durato nove lunghissimi turni, finisce grazie al successo per 91-77 sulla Stella Rossa Belgrado. L’Olimpia festeggia così con un urlo liberatorio la seconda vittoria della sua Eurolega, la prima dell’era Banchi. A renderla possibile è il collettivo biancorosso, su cui spicca Burnell con 10 punti decisivi nel quarto periodo. Bene anche la difesa: dopo aver stabilito il proprio miglior dato stagionale in campionato contro Udine, Milano firma la sua miglior prestazione difensiva anche in Eurolega, concedendo appena 77 punti ai serbi. La ciliegina sulla torta è il lavoro a rimbalzo, dove l’Olimpia prevale sugli avversari catturando anche 20 carambole in attacco.
Equilibrio e botta e risposta in campo
La Stella Rossa parte meglio, ma Milano resta a contatto grazie alle tante seconde opportunità e poi tenta l’allungo con Mathews. Jones risponde con due canestri pesanti che riportano davanti gli ospiti (31-33). Thompson dall’arco rimette Milano avanti, ma un paio di disattenzioni favoriscono il parziale di 5-0 con cui Belgrado va al riposo in vantaggio. La Stella Rossa parte meglio, ma Milano resta a contatto grazie alle tante seconde opportunità e poi tenta l’allungo con Mathews. Jones risponde con due canestri pesanti che riportano davanti gli ospiti (31-33). Thompson dall’arco rimette Milano avanti, ma un paio di disattenzioni favoriscono il parziale di 5-0 con cui Belgrado va al riposo in vantaggio.
L'allungo decisivo firmato Burnell e Bolmaro
Milano gioca un 3º periodo di altissimo livello, trascinata da Bolmaro. Carter risponde per le rime, ma con Guduric e Diop l’Armani chiude il quarto sul 66-61. Nell’ultimo periodo s’infiamma Burnell: dopo appena due minuti in campo nei primi tre quarti, gliene bastano altrettanti per segnare otto punti e regalare all’Olimpia il primo vantaggio in doppia cifra. Milano apre così la frazione con un break di 11-2, che vale il massimo vantaggio sul 77-63. La Stella Rossa reagisce e mette i brividi all’Armani: guidata da Carter, il migliore degli ospiti, firma un parziale di 5-0 e si riavvicina sull’80-74. Coach Banchi mischia le carte, affidandosi a Peters e Burnell senza centri di ruolo. La scelta funziona: un altro canestro di Burnell e la magia di Hall riportano Milano al vantaggio in doppia cifra a 90 secondi dalla sirena. A chiuderla è la tripla di Bolmaro, che mette il sigillo sulla vittoria dell’Armani e cancella un incubo durato nove turni. L’Olimpia avrà ora giusto il tempo di rifiatare: il prossimo impegno sarà ancora in casa, domani alle 20.30 contro il Fenerbahce Istanbul.
Olimpia Milano-Stella Rossa Belgrado 91-77
OLIMPIA ARMANI: Thompson 12 (2-5 2-3), Guduric 5 (1-4 1-3), Bolmaro 15 (3-5 3-5), Peters 10 (2-5 2-5), Wright 10 (5-8); Burnell 12 (3-5 2-3), Cole 3 (1-3 0-2), Ricci 2 (1-1 0-2), Hall 9 (4-8 0-2), Mathews 9 (2-5 da 3). Ne: Tonut. All.: Banchi
STELLA ROSSA: Jones 10 (2-3 2-2), Carter 21 (6-9 3-6), Dobric 3 (1-2), Ojeleye 9 (1-3 2-5), Koloko 8 (3-4); Weiler-Babb 3 (0-1 1-2), Davidovac (0-2), Izundu 7 (3-3), Djurisic 1 (0-1), Baldwin 6 (3-3 0-2), Nwora 9 (1-4 2-5), Kramer (0-1 da 3). All.: Navarro
ARBITRI: Garcia, Aliaga, Boubert
NOTE PARZIALI: 26-20; 42-44; 66-61. Da 2: M 23-46; B 20-35. Da 3: M 12-30; B 10-23. Liberi: M 9-13; B 7-10. Rimbalzi: M 40 (20off, Peters 7); B 33 (9off, Koloko 9). Assist: M 20 (Thompson 8); B 14 (Carter 4). Perse: M 11; B 18. Recuperi: M 13; B 4. Spettatori: 6252
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