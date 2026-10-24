LeBron fa paura, Cavaliers a terra

La storia dei Cavaliers negli scorsi playoff ha preso una piega netta e inequivocabile quando i Knicks hanno rimontato un divario di -22 in Gara 1 della finale della Eastern Conference. Da quel momento Cleveland è praticamente sparita dalla serie e New York si è involata verso il titolo. Cinque mesi dopo la storia si è ripetuta e, se il contesto è profondamente diverso – si è trattato infatti della prima partita della stagione –, non si può non pensare che i Cavs, che hanno cambiato pochissimo in estate, debbano ancora affrontare i loro fantasmi. Stavolta a rimontare da un -29 maturato nel secondo quarto è stata Philadelphia in una serata che definire dai due volti è fin troppo facile ma allo stesso tempo esaustivo. È bastata un’accelerata a inizio terzo quarto dai parte dei Sixers per cambiare l’andamento alla partita e portare Donovan Mitchell, James Harden e compagni in un terreno minato: in molti momenti della ripresa è sembrato che gli ospiti giocassero non solo contro gli avversari ma anche con i decibel di un pubblico in delirio alla prima casalinga di LeBron James con la nuova maglia. «Siamo stati fischiati nel primo tempo ed è stato bellissimo, ce li siamo meritati – ha detto il Prescelto –. Poi siamo stati applauditi e quasi abbiamo fatto venire giù il tetto, stavolta per i motivi giusti».