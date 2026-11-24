Resilienza, ossia la capacità di resistere, adattarsi e riprendersi di fronte a difficoltà o eventi avversi, tornando a un equilibrio o crescendo dall'esperienza. In una parola, la Tezenis Basket Verona di coach Alessandro Ramagli , a dispetto degli infortuni di tanti protagonisti, continua a regalare un gioco spumeggiante e dei risultati solidi nell'anno della seconda risalita in LBA: «Possiamo dire che la nostra chimica sta funzionando nonostante gli inciampi - commenta l'allenatore livornese, ormai un'istituzione sulla panchina gialloblu visti i nove anni trascorsi con la Scaligera -. Ma il lavoro svolto sinora non lo definisco eccezionale, d'altronde abbiamo disputato soltanto nove giornate di campionato ed è presto per fare certe valutazioni». Senza Brockington da inizio stagione, Massinburg presente a singhiozzo: che tipo di reazione ha avuto il gruppo per poter vincere le ultime partite? «Quando si affrontano certe emergenze, se non prevale la parte caratteriale si è destinati a giocar male. Il gruppo ha risposto ottimamente alle difficoltà facendo emergere quella che si può definire emozione o parte umorale. Non si mettono i giocatori uno vicino all'altro, serve qualcosa in più che faccia da moltiplicatore, che dia risultati maggiori a fronte delle avversità».

Ramagli: "Tobey vale tantissimo per noi, così come Andrews"

Orgoglio tanto. Ma anche talento: ad esempio Mike Tobey. Quanto è importante per voi? «Dal punto di vista tecnico, vale tantissimo: non ha bisogno di prendere la palla in mano per rendersi utile, né deve crearsi situazioni di isolamento. Lui invece necessita di un insieme di giocatori che funzioni e che lui stesso faccia funzionare. Fuori dal campo, poi, ha delle qualità diverse da tutti gli altri, fa capire perché abbia giocato in Eurolega».



Un altro elemento di spicco è Andrew Andrews. «Stessa categoria di Tobey, un elemento che richiede un elevato standard di lavoro in allenamento durante la settimana. Lui è uno dei nostri quattro palleggiatori, io non li chiamo playmaker perché il ruolo nel frattempo si è evoluto. Brockington purtroppo non lo abbiamo mai avuto, Massinburg è uno di questi e Zampini anche. La responsabilità ora ricade su Federico e su Andrews».

"Italiani in squadra fondamentali. Bisogna ridare giusta forma al gruppo"

Nella Tezenis c'è tanta responsabilità degli italiani: qual è il loro peso tattico? «Gli italiani sono fondamentali per un vissuto comune che arriva dall'aver giocato e vinto un campionato di A2. Questa impostazione non è più un'eccezione, penso a Udine che l'anno scorso da neopromossa preservò il nucleo italiano. Il loro ruolo non è marginale, anche dal punto di vista caratteriale trasmettendo i nostri valori al resto della squadra».



Lei ha una lunga esperienza con Verona, inclusa la stagione LBA del 2022-23. Cosa le insegnò quella stagione? «Credo sia stata un'esperienza formativa per tutti, nel senso che si impara moltissimo dagli errori anche involontari. Ci fu sfortuna, nelle scelte come quella di Selden o negli infortuni, penso a Taylor Smith che si ruppe a sei giornate dalla fine quando la squadra in classifica era virtualmente salva. Tutto l'ambiente interno ha imparato moltissimo da quell'annata».



Verona è entusiasta e appassionata, anche se resta focalizzata sulla salvezza. Pensate mai a qualcosa in più? «Nessuno sportivo è abituato a tirare i remi in barca una volta raggiunto il primo obiettivo. La prospettiva attuale è di ridare la giusta forma a un gruppo che ha perso i pezzi per strada, riunendoli. Non guardiamo troppo in là, sappiamo di avere un roster competitivo e manteniamo la barra dritta verso la salvezza. Il resto ce lo guadagneremo strada facendo».