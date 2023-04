Juve, Landucci e il precedente Inter con Baccin: casi simili e pesi diversi

TORINO - Ormai la casistica è talmente ampia e ricca che si può parlare tranquillamente di romanzo. Perchè di solito i romanzi, di pagine, ne offrono in maniera copiosa: si parte mediamente da 300 per andare in su. A scanso di equivoci non si tratta di un romanzo rosa, di quelli mielosi pieni di speranze, attese ed effusioni. Si tratta infatti del romanzo che riguarda sì una Signora, la Vecchia Signora, ovvero la Juventus e racconta del suo rapporto contrastato - diciamo così per usare un eufemismo - con la giustizia sportiva. Che per i tifosi non significa solo le legnate che sono arrivate dalla Corte federale d’appello con i 15 punti di penalità ora rientrati sotto forma di “surgelati” dal Collegio di garanzia dello sport presso il Coni o le decisioni degli arbitri e il Var - il gol annullato a Milik contro la Salernitana è stato il capolavoro dell’assurdo o se si preferisce dell’ingiustizia - costato la bellezza di due punti sicuri visto che la decisione beffa arrivò a ridosso del triplice fischio.