Bachini, rimpianto Juve: Fosse rimasto Lippi avrei fatto un’altra carriera

C'è stato un momento in cui Jonathan Bachini valeva 30 miliardi. Era ancora la Prima Repubblica calcistica. Ce n'è stato un altro, che è durato poco più di 17 anni, finito l'altro ieri, in cui quell'esterno d'attacco che faceva venire il mal di testa ai terzini, non poteva nemmeno più avvicinarsi a un campo di calcio per allenare una squadra di bambini perché radiato dalla Figc. La vita però (ri)comincia a 48 anni e per quell'uomo che per due volte fu trovato positivo all'antidoping per tracce di cocaina adesso c'è un'altra chance. Lo rintracciamo mentre sta lavorando da operaio per una ditta all'interporto di Livorno, la sua città. Sono lontani i tempi in cui scorrazzava in Porsche e con orologi di marca al polso. Fama e soldi non fanno più parte da tempo della sua vita, ma nemmeno la droga. Di errori ne ha commessi tanti, ora che è riuscito a farsi togliere la squalifica a vita dal mondo del calcio vorrebbe solo poter insegnare a chi non l'hai mai visto giocare, se non su Youtube, come si diventa calciatori di Serie A e da Nazionale. Ma anche come si deve stare lontani da quegli inciampi che gli hanno rovinato carriera e vita.