Mancini-Arabia, la mamma: "Addio Italia? C'entra la Figc, ma non ne parla"

"La scelta di mio figlio Roberto? La verità non sta mai da una parte sola. Lui non è il tipo che butta per aria tutto e va via, sono successe parecchie cose, non è questione di soldi, lui è un signore, non ne parla e non ne parlo nemmeno io". Il commento a Rai Radio1, ospite di 'Un Giorno da Pecora', è di Marianna Puolo, mamma dell'ex ct dell'Italia Roberto Mancini.