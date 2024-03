Rabbia Gravina: "Mi sono fatto indagare per difendermi. Ora i nomi dei mandanti"

Le parole di Gravina

"Non so cosa voglia fare Lotito, non conosco le sue intenzioni e credo che in un sistema democratico ognuno può intraprendere le strade che ritiene opportuno. A livello personale c’è amarezza, spiace. Ma quando rivesti un ruolo istituzionale e ti colpicono a livello personale è chiaro che soffri ma soprattutto per la mia persona fisica essendo attaccato sul piano della credibilità ed è chiaro che questo mette in difficoltà il nostro sistema. Chi oggi sta facendo questo crede di poter arrecare danno e lo arreca, ma chi mi conosce caratterialmente sa che sono molto forte nelle mie reazioni. Mi renderà più forte perchè tutta l’attività che sta emergendo rende chiaro che ci fosse un dossieraggio, come mi è stato detto a Perugia dove sono parte lesa. Evidentemente quando c’è una attività di dossieraggio c’è del falso che io ho dovuto affrontare mio malgrado pur non essendo indagato e questa è una contraddizione in termini giuridici in quanto ho chiesto io di esserlo. Era indispensabile da parte mia per difendermi, non dalle accuse dei magistrati che ancora non mi hanno accusato di nulla".