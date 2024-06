Stefano Tacconi dimesso dopo l'ultima operazione di 5 ore: come sta

Stefano Tacconi è stato dimesso quest'oggi dal reparto di Chirurgia vascolare universitaria dell'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino, diretta dal prof. Fabio Verzini . A testimoniarlo anche una foto postata in una story Instagram dal figlio, Andrea , ritratto mentre spinge il papà sulla sedie a rotelle, con tanto di scritta: "Torniamo a casa".

L'ex portiere della Juventus ha lasciato la struttura in buone condizioni, riesce a deambulare da solo attraverso il supporto di un ausilio. L'intervento per la ricanalizzazione e la ricostruzione dell'arteria femorale, effettuato una settimana fa e durato 5 ore "ha avuto un esito positivo sulla perfusione e circolazione dell'arto destro operato", come riportato da fonti sanitarie.

Tacconi: lo spavento, la risalita e la rinascita

Tacconi nel 2022 fu colpito da ischemia cerebrale: dopo 11 mesi trascorsi presso l'ospedale di Alessandria, fu stato trasferito all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo dove si sottopose all'iter riabilitativo, per poi venire dimesso nell'ottobre 2023, dando così vita ad una vera e propria rinascita. Qualche mese fa l'ex leggenda bianconera si presentò negli studi di Silvia Toffanin, nella trasmissione Verissimo, riuscendo a camminare da solo senza neanche l'utilizzo delle stampelle, parlando del suo stato di salute.

Nemmeno 10 giorni fa il figlio Andrea, sui propri canali social, aveva annunciato la necessità di una nuova operazione per il papà. Un'operazione resasi necessaria ma alla quale Tacconi ha risposto, come al sempre, da leone, come confermato successivamente dalla moglie Laura Speranza. A ulteriore testimonianza di ciò la dimissione dall'ospedale Molinette di quest'oggi: un'altra, l'ennesima, partita vinta da Stefano Tacconi.