Retegui paperone in Arabia, ma non è il più ricco: la top 10 italiani e sorpresa Juve

C'è chi vive nell'oro e chi pensa invece a incidere in Europa: i calciatori italiani hanno filosofie di pensiero diverse sulla propria carriera. Alcuni sono più avvantaggiati a scegliere "pensioni ricche e anticipate" come Verratti , che al Psg ha giocato ad alti livelli. Mentre altri hanno fatto scelte pensando di più al proprio portafogli che alla carriera, come Retegui che è pronto a volare in Arabia Saudita all'Al Qadsiah . Nel pieno della carriera e con il Mondiale alle porte, sperando che gli azzurri non falliscano l'ennesima qualificazione, andare in un campionato mediocre ha lasciato un po' tutti di stucco. Ma chi sono gli altri italiani che guadagnano molto? La classifica è frammentata con un divario netto a partire dal terzo posto occupato da Donnarumma , che al momento percepisce 7 milioni di euro.

Retegui si arrichisce, ma Verratti lo supera

Retegui si prepara a vivere una nuova fase della sua carriera da protagonista assoluto, ma questa volta fuori dai riflettori europei. L’attaccante della Nazionale è pronto a trasferirsi in Arabia Saudita (in attesa di ufficialità), dove firmerà un contratto faraonico fino al 2029 con un ingaggio da 16 milioni di euro netti a stagione. Una cifra che lo proietta direttamente al secondo posto tra gli italiani più pagati al mondo, dietro soltanto a Marco Verratti che comanda la classifica con un incredibile stipendio da 30 milioni annui, grazie al suo trasferimento in Qatar all'Al-Duhail.

Gli altri azzurri e la sorpresa: nessuno della Juve in lista

Scorrendo la classifica degli italiani più pagati, stilata da Transfermarkt, emerge un dettaglio sorprendente: nessun calciatore della Juventus è presente tra i primi undici. Un’assenza che pesa, considerando che per anni il club bianconero è stato il principale polo economico del calcio italiano. Oggi, invece, sono Inter e Roma a dominare numericamente: i nerazzurri piazzano tre nomi (Barella, Bastoni e Dimarco), mentre i giallorossi, in attesa di nuovi acquisti o rinnovi futuri, sono rappresentati da Pellegrini. Tra le altre presenze spicca Sandro Tonali (6 milioni), che ha mantenuto un ingaggio elevato al Newcastle, così come Federico Chiesa, per il momento al Liverpool, e Donnarumma al PSG. Calafiori chiude la classifica insieme a Jorginho, anche se vari calciatori guadagnano la stessa cifra.

LA CLASSIFICA DEGLI STIPENDI NETTI ANNUI

1) Verratti - 30 milioni di euro

2) Retegui - 16 milioni di euro

3) Donnarumma - 7 milioni di euro

4) Barella - 6.5 milioni di euro

5) Chiesa - 6.5 milioni di euro

6) Tonali - 6 milioni di euro

7) Bastoni - 5.5 milioni di euro

8) Calafiori - 4 milioni di euro

9) Jorginho - 4 milioni di euro

10) Dimarco - 4 milioni di euro

11) Pellegrini - 4 milioni di euro