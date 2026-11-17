MILANO - È francese, ma non è detto che questo basti a battere Gianni Infantino, anzi. Il grande nome che la Uefa ha provato fino all’ultimo a schierare in campo per sfidare l’attuale presidente della Fifa nelle prossime elezioni, in programma il 18 marzo a Rabat, in Marocco, era Arsene Wenger. L’ex tecnico dell’ Arsenal univa alla credibilità internazionale il fascino di una rottura basata sulla sua indignazione per il progetto di cedere quote dell’organizzazione dei Mondiali maschili a investitori privati, vicini alla galassia di Donald Trump. Incassato il no dell’alsaziano, a Nyon hanno dovuto guardarsi attorno: dopo una lunga serie di confronti nelle ultime settimane, la scelta è caduta - appena in tempo per il deposito della candidatura, dato che la scadenza è fissata a domani - su Philippe Diallo, presidente della Federcalcio francese (Fff), che con Wenger condivide in verità non solo la nazionalità, ma anche il fatto di essere stato considerato uno dei dirigenti calcistici europei più vicini a Infantino fino a poche settimane fa.

Chi è Diallo

La scelta è stata annunciata ieri, dopo la riunione presieduta da Aleksander Ceferin. Le federazioni rappresentate nel Comitato esecutivo Uefa hanno garantito a Diallo sostegno unanime, chiedendo trasparenza, sviluppo del calcio e fiducia tra le istituzioni. Il francese ha accettato e oggi la Fff dovrà ratificarne la candidatura. Quell’unanimità, però, non equivale al voto assicurato di tutte le 55 federazioni europee. Diallo, 63 anni, è nato a Saint-Nazaire da padre di origine senegalese, Souleymane, pugile della Francia ai Giochi di Roma 1960, e madre francese. In passato ha tentato la carriera calcistica, poi dalle giovanili del Nantes è passato agli studi di diritto e a Sciences Po. È noto soprattutto per essere un grande negoziatore: per quasi trent’anni ha guidato il sindacato dei club francesi, sedendo anche nella lega transalpina e negli organi Fifa per le controversie. Entrato nella Fff nel 2021, ne ha assunto la guida nel 2023 dopo l’uscita di Noel Le Graet; rieletto nel 2024, siede anche nell’esecutivo Uefa. In Francia, dove il movimento è in crisi soprattutto a livello economico, gode di un consenso non sempre trasversale: ha sostenuto una riforma che prevede la scomparsa della Ligue de Football Professionnel e la sua progressiva sostituzione con una società commerciale partecipata dai club, incaricata di gestire campionati e diritti. Un progetto criticato da parte delle società professionistiche, preoccupate soprattutto per l’accentramento dei poteri nella federazione. Non è proprio la privatizzazione del Fifa Forward Enterprise, contestata alla Fifa, ma la filosofia non è nemmeno così lontana, e Diallo non è contrario per principio alle società commerciali nel calcio.

La lotta del voto

Fino a pochi mesi fa neppure Infantino era un problema, anzi: tra le critiche rivolte in patria allo sfidante vi era proprio un’eccessiva vicinanza al numero uno della Fifa. A giugno, come tanti presidenti europei, aveva firmato una lettera a sostegno della sua rielezione. Dopo il caso Ffe, a settembre la Federcalcio transalpina ha cambiato posizione - come la Figc, in questo caso creando qualche frizione interna con la Serie A -, denunciando la rottura del rapporto di fiducia. Infantino e Diallo potrebbero non essere soli: Kozo Tashima, già presidente della federcalcio giapponese, ha annunciato di voler correre, come pure Ramon Vega, ex difensore svizzero passato dal Cagliari. Servono cinque federazioni proponenti: alla scadenza si vedrà chi le avrà raccolte. King Gianni, come lo chiama Trump, resta comunque il grande favorito, se non proprio il vincitore annunciato. Africa e Sudamerica gli hanno ribadito il sostegno, così come i vertici del calcio asiatico. Anche in Europa non mancherà chi voterà per lui, a partire da Azerbaigian e Lettonia. Per Wenger sarebbe stata una sfida in salita, per Diallo sembra la scalata dell’Everest.