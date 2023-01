Ronaldo, che gaffe Rudi Garcia in conferenza: "Avevo chiesto Messi prima!" VIDEO

RIAD (Arabia Saudita) - L'Arabia Saudita è in fermento: l'acquisto - a cifre faraoniche - di Cristiano Ronaldo da parte dell'Al Nassr, pochi giorni prima del suo arrivo a Riad per la presentazione ufficiale (in programma domani), sta 'consumando' i tifosi del club attualmente in testa alla Saudi Pro League. Mentre i fan dell'ex Real, Juve e United studiano un modo per poter seguire in streaming le gesta del proprio idolo, per la prima volta in carriera impegnato in un campionato fuori dai confini europei, fa discutere una battuta - non particolarmente riuscita - di Rudi Garcia, tecnico della società araba con un passato in Italia alla guida della Roma.