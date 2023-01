Ronaldo in Arabia Saudita: c'è solo un modo per seguire le sue partite in diretta

RIAD (Arabia Saudita) - Il suo trasferimento in Arabia Saudita ha provocato un'eco impossibile da ignorare, tra chi ha criticato la scelta di andare a 'svernare' in un campionato così poco competitivo e chi invece - con onestà intellettuale - ha riconosciuto quanto fosse difficile per Cristiano Ronaldo rifiutare un'offerta tanto importante . Per i milioni di fan dell'ex fuoriclasse di Sporting, United, Real Madrid e Juventus, però, sarà complicato seguire le gesta del proprio idolo nella Saudi Pro League , vista la scarsa copertura mediatica: né in Inghilterra, né in Francia, né negli Stati Uniti, infatti, esiste un'emittente che ne abbia acquisito i diritti, limitandosi a sporadici highlights. Sarebbe possibile connettersi in streaming per i match della Champions League asiatica, competizione però nella quale - quest'anno - non partecipa l'Al Nassr, in virtù del decimo posto ottenuto nella scorsa stagione. E quindi, cosa fare? C'è solo un modo, vediamo quale...

Cristiano Ronaldo, chi trasmette i match dell'Al Nassr

L'Arabia Saudita freme per il debutto di Cristiano Ronaldo con la maglia dell'Al Nassr. Un assaggio di cosa attende l'asso lusitano si è avuto lo scorso 31 dicembre, durante il match vinto in casa dell'Al Khaleej: al minuto numero 7, lo stesso che porta sulle spalle, e subito dopo il gol di Aboubakar, un assordante 'Siuuu' ha rimbombato sugli spalti, precisamente dal settore ospiti. Il programma dell'ex Juve prevede l'arrivo in giornata a Riad, la capitale saudita, il soggiorno in albergo (in attesa del trasferimento nella lussuosa villa messa nel mirino), la presentazione ufficiale, domani al Mrsool Park, quindi il possibile debutto il 4 gennaio, quando i ragazzi di Rudi Garcia, in vetta alla classifica, sfideranno l'Al Tai. E si torna al punto di partenza... Cosa fare per vedere CR7 in diretta? Al momento, l'unica emittente mediante la quale - previo abbonamento - sarà possibile seguire i match in diretta dell'Al Nassr e, più in generale, della Saudi Pro League, è Shahid, piattaforma streaming con sede a Dubai, negli Emirati Arabi e disponibile in lingua araba, inglese e francese.