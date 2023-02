Cristiano Ronaldo infinito: poker, oltre 500 gol in campionato e primo posto con l’Al Nassr

Cristiano Ronaldo continua a stupire nella sua nuova avventura in Arabia Saudita. Dopo essersi sbloccato su calcio di rigore nel match pareggiato contro l’Al Fateh, il portoghese ha trascinato i compagni dell’Al Nassr al successo in campionato contro l’Al Wehda con uno straordinario poker che gli ha inoltre consentito di raggiungere un nuovo strepitoso traguardo. CR7 ha infatti così raggiunto e superato quota 500 gol nei campionati in cui ha giocato: 3 nella SuperLiga, 103 in Premier League, 311 in Liga, 81 in Serie A e 5 in Saudi Pro League per un totale di 503. Per quanto riguarda le partite con una tripletta, il portoghese è adesso a quota 61 realizzandone almeno una in tutti gli anni dal 2010 al 2023.