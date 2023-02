Tevez, Ronaldo e la Juventus: è il giorno delle stelle

Carlos Tevez e Cristiano Ronaldo compiono gli anni nello stesso giorno. L'argentino, ritiratosi come calciatore ed ex allenatore del Rosario Central , spegne 39 candeline mentre il portoghese che oggi gioca all' Al Nassr compie 38 anni. Entrambi hanno fatto la storia della Juventus , che sui social ha voluto augurare loro buon compleanno. Impossibile per i tifosi bianconeri scordare le prodezze dei due fenomeni (che avevano già giocato insieme al Manchester United ) come il clamoroso gol dell' Apache contro il Parma partendo da metà campo o la tripletta di CR7 contro l' Atletico Madrid di Simeone .

Tevez e Ronaldo, leggende Juventus

Carlos Tevez arriva alla Juve nell'estate del 2014, e nel primo anno in bianconero con Antonio Conte contribuisce alla vittoria del terzo scudetto consecutivo senza però riuscire ad incidere in Europa. L'anno successivo, con l'arrivo di Allegri, l'argentino diventa un vero e proprio leader della squadra bianconera trascinandola verso un altro scudetto e una Coppa Italia prima della finale di Champions League contro il Barcellona. Cristiano Ronaldo nel 2018 arriva in una Juve diversa, più consapevole e matura, di cui il portoghese è la stella indiscussa per tre anni. Nonostante non sia arrivato il successo in Champions League, CR7 ha contribuito in maniera decisiva alla vittoria di due scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe (di cui una decisa da un suo gol).