Chiellini, sfuma il sogno Concacaf Champions League: Los Angeles Fc ko

Sfuma l'obiettivo di Giorgio Chiellini di laurearsi campione del Nord e Centro America per club. I Los Angeles Fc, la squadra dell'ex giocatore della Juventus e della Nazionale, escono sconfitti contro i messicani del Leon anche nella finale di ritorno della Concacaf Champions League. Dopo il 2-1 dell'andata in Messico, il Leon si è imposto per 1-0 anche in California grazie ad un gol di Lucas Di Yorio nel primo tempo conquistando quindi il trofeo. Per la compagine messicana si tratta della prima vittoria nella principale competizione per club del Centro e Nord America.