Messi e i due anni al Psg: "Complicati. Avevo perso la voglia di giocare a calcio"

MIAMI (Stati Uniti d'America) - “Sinceramente era difficile pensare che, per come stavamo andando in campionato e per gli ultimi risultati, potessimo goderci la finale di Leagues Cup, ma vedevo che la squadra stava migliorando, crescendo dopo l'arrivo di Tata".

È quanto dichiarato dal fuoriclasse dell'Inter Miami Lionel Messi, in un'intervista concessa al canale YouTube in lingua spagnola del club: "La squadra ha fatto un cambiamento molto grande. C'era personalità per giocare dal basso e creare superiorità. Questo ci ha reso entusiasti e sapevamo che saremmo stati all’altezza della competizione. Soprattutto, competere e lottare per la vittoria”. Messi, leader altruista: il gesto verso Yedlin e la coppa con l'Inter Miami

Il passaggio all'Inter Miami "È stata una decisione di famiglia, cercando di cercare il bene della famiglia. Abbiamo passato due anni difficili, non eravamo stati bene, ci era costato molto. È stato per tornare un po' a quello che eravamo quando eravamo a Barcellona, ??per godermi la giornata, i bambini, che la famiglia sta bene, che mi godo lo sport giorno per giorno, cosa che non mi accadeva. Per tanti motivi abbiamo deciso che questo sarebbe stato il posto giusto e oggi, a distanza di tempo, non ci siamo sbagliati", prosegue Messi, che prosegue parlando della sua felicità e del suo cambiamento dopo la finale di Coppa America persa... Messi: "Pallone d'Oro? Non ci penso, ho già vinto tutto"

