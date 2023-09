Kroos e le idee chiare sul Mondiale di basket: il tweet profetico

La Germania del basket è entrata nella storia: vittoria contro la Serbia e, per la prima volta nella sua storia, diventa campione del mondo . Un successo che era stato pronosticato su X (l'ormai ex Twitter) da Toni Kroos , leggenda del calcio tedesco. Il tutto è nato dopo il ko della nazionale di calcio contro il Giappone : un clamoroso tonfo per 1-4 alla Wolkswagen Arena di Wolfsburg .

Toni Kroos, il messaggio premonitore

Una sconfitta, quella della Germania del calcio, che non è passata inosservata, e che infatti nella giornata di oggi ha portato all'esonero del commissario tecnico Hans Flick, scegliendo momentaneamente un successore ad interim e con un obiettivo ben chiaro come successore. Dopo la rumorosa caduta di ieri, Toni Kroos (ritiratosi dalla nazionale due anni fa) questa mattina aveva così commentato sui social: "Gente, c'è ancora motivo per essere felici. La Germania diventa campione del mondo oggi!!! Alle 14.40 collegatevi con i vostri dispositivi e sostenete questa squadra", con tanto di sfera da basket alla fine. Un messaggio premonitore, con i tedeschi della palla a spicchi che hanno effettivamente battuto la Serbia per 83-77. Ma anche una stilettata, seppur con modi pacati, alla Germania del calcio. Elegante dentro e fuori dal campo, Toni Kroos prevede in anticipo il successo mondiale del basket e, più o meno velatamente, esprime amarezza per l'andamento della nazionale di calcio.