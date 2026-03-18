Bove torna al gol e il Watford vince: "Come chiudere un cerchio". I tifosi gli dedicano uno striscione

A volte il calcio riesce a raccontare storie che vanno oltre il risultato. È il caso di Edoardo Bove, protagonista di una serata speciale in Championship. Entrato in campo all’83’, il centrocampista ha trovato la rete al 94’, chiudendo la sfida tra Watford e Wrexham sul definitivo 3-1. Un gol che pesa, ma soprattutto emoziona, considerando il percorso recente del giocatore. Il ritorno al gol arriva infatti dopo mesi complicati, segnati da un grave problema di salute. Un momento che segna simbolicamente una rinascita sportiva e personale.
Dalla paura alla rinascita
Il centrocampista romano non segnava dal 27 ottobre 2024, quando aveva colpito con la maglia della Fiorentina proprio contro la Roma, la squadra in cui è cresciuto. Poi, l’1 dicembre, il drammatico arresto cardiaco durante Fiorentina-Inter ha cambiato tutto. Dopo l’intervento e l’impianto di un defibrillatore, Bove ha dovuto lasciare l’Italia per poter continuare a giocare. La scelta dell’Inghilterra si è rivelata decisiva per la sua carriera. Con la maglia del Watford è tornato protagonista, ritrovando il campo e, ora, anche il gol. Sui social ha condiviso la sua esultanza scrivendo: "Quanto mi mancava questa sensazione". Un messaggio semplice ma carico di significato, accompagnato anche dall’immagine di uno striscione dedicato: "Anche se lasci Roma, non sarai solo". L’affetto dei tifosi e dei compagni si è visto anche in campo, con tutta la squadra accorsa ad abbracciarlo. Il club inglese ha celebrato l’episodio definendolo: "Il tuo finale da Hollywood".
Le parole di Bove
Bove si è poi raccontato anche al sito ufficiale del Watford: "Sto iniziando a rendermi conto di cosa è successo. Ho avuto molto tempo per pensare al mio primo gol. A dire il vero, non era esattamente come lo immaginavo: nei miei sogni lo avrei messo all’incrocio. Ma la celebrazione è stata incredibile. Sono andato subito dai tifosi e sono felicissimo per la squadra, per lo staff, i fisioterapisti e i medici che mi hanno seguito con attenzione per riportarmi in campo. Questo gol è per la mia ragazza. Senza di lei non avrei potuto farcela. Avere la possibilità di vivere di nuovo emozioni così è la ragione principale per cui amo il calcio, per festeggiare con la squadra, i tifosi e la mia famiglia. È come chiudere un cerchio".