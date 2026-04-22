Yamal, gol e infortunio: ansia Barcellona. L'inutile doppietta dell'ex Juve Nico Gonzalez e super Haaland

Barcellona in ansia per le condizioni di Lamine Yamal . Il fuoriclasse del club blaugrana e della nazionale spagnola, al 40' del match contro il Celta Vigo , segna su rigore la rete del vantaggio, ma poi è costretto ad abbandonare il campo per un infortunio muscolare alla coscia . L'attaccante lascia il terreno di gioco visibilmente dolorante e preoccupato. Non è tutto: subito dopo fiato sospeso e gioco fermo per 15 lunghissimi minuti a causa del malore accusato da un tifoso sugli spalti . L'intervento dei medici, secondo la stampa catalana, per fortuna evita il peggio. Nella ripresa non cambia il punteggio: Flick risponde al Real Madrid e torna a +9 .

All'Atletico non basta Nico Gonzalez: Andre Silva firma il colpo salvezza dell'Elche

Momento complicatissimo per l'Atletico Madrid che dopo la sconfitta ai rigori in finale di Coppa del Re contro la Real Sociedad perde 3-2 contro l'Elche nel match valido per la 33ª giornata della Liga e incassa la settima sconfitta nelle ultime otto gare tra tutte le competizioni - unica vittoria quella decisiva nell'andata dei quarti di Champions League costata l'eliminazione al Barcellona -. Altalena di emozioni nella prima frazione di gioco con i Colchoneros avanti al 10' con l'ex Juve Nico Gonzalez. Al 18' i padroni di casa trovano il pari con Affengruber che sfrutta l'assist dell'ex Lecce Tete Morente. Alla mezz'ora l'episodio che cambia il match: il rosso diretto ad Almada. La formazione di Sarabia sfrutta la superiorità numerica e completa il sorpasso con il rigore trasformato dall'ex Milan Andre Silva. Nemmeno il tempo di esultate che Nico Gonzalez firma la doppietta personale e ristabilisce l'equilibrio. Alla mezz'ora della ripresa, però, anche Andre Silva si concede il bis e regala ai suoi un successo che gli permette di portarsi a 35 punti e, dunque, di lasciare la zona retrocessione, mentre i rojiblancos di Diego Pablo Simeone restano quarti a quota 57. Il clima di festa, invece, gioca un brutto scherzo alla Real Sociedad di Matarazzo, sconfitta a San Sebastian dal Getafe. Fanno tutto i baschi, con Mendez che fallisce un calcio di rigore al 14' e Gorrotxategi che trafigge il proprio portiere al 29'. Tre punti importanti per la squadra di Bordalas Jimenez che vola a quota 44 e supera proprio gli avversari odierni (42).

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