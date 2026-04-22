Yamal, gol e infortunio: ansia Barcellona. L'inutile doppietta dell'ex Juve Nico Gonzalez e super Haaland

Barcellona in ansia per le condizioni di Lamine Yamal. Il fuoriclasse del club blaugrana e della nazionale spagnola, al 40' del match contro il Celta Vigo, segna su rigore la rete del vantaggio, ma poi è costretto ad abbandonare il campo per un infortunio muscolare alla coscia. L'attaccante lascia il terreno di gioco visibilmente dolorante e preoccupato. Non è tutto: subito dopo fiato sospeso e gioco fermo per 15 lunghissimi minuti a causa del malore accusato da un tifoso sugli spalti. L'intervento dei medici, secondo la stampa catalana, per fortuna evita il peggio. Nella ripresa non cambia il punteggio: Flick risponde al Real Madrid e torna a +9.
All'Atletico non basta Nico Gonzalez: Andre Silva firma il colpo salvezza dell'Elche
Momento complicatissimo per l'Atletico Madrid che dopo la sconfitta ai rigori in finale di Coppa del Re contro la Real Sociedad perde 3-2 contro l'Elche nel match valido per la 33ª giornata della Liga e incassa la settima sconfitta nelle ultime otto gare tra tutte le competizioni - unica vittoria quella decisiva nell'andata dei quarti di Champions League costata l'eliminazione al Barcellona -. Altalena di emozioni nella prima frazione di gioco con i Colchoneros avanti al 10' con l'ex Juve Nico Gonzalez. Al 18' i padroni di casa trovano il pari con Affengruber che sfrutta l'assist dell'ex Lecce Tete Morente. Alla mezz'ora l'episodio che cambia il match: il rosso diretto ad Almada. La formazione di Sarabia sfrutta la superiorità numerica e completa il sorpasso con il rigore trasformato dall'ex Milan Andre Silva. Nemmeno il tempo di esultate che Nico Gonzalez firma la doppietta personale e ristabilisce l'equilibrio. Alla mezz'ora della ripresa, però, anche Andre Silva si concede il bis e regala ai suoi un successo che gli permette di portarsi a 35 punti e, dunque, di lasciare la zona retrocessione, mentre i rojiblancos di Diego Pablo Simeone restano quarti a quota 57. Il clima di festa, invece, gioca un brutto scherzo alla Real Sociedad di Matarazzo, sconfitta a San Sebastian dal Getafe. Fanno tutto i baschi, con Mendez che fallisce un calcio di rigore al 14' e Gorrotxategi che trafigge il proprio portiere al 29'. Tre punti importanti per la squadra di Bordalas Jimenez che vola a quota 44 e supera proprio gli avversari odierni (42).
Haaland fa volare il City e manda il Burnley in Championship
Il solito Erling Haaland, invece, decide la sfida tra Burnley e Manchester City colpendo dopo appena cinque giri di lancette. I Citizens, almeno per tre giorni, agganciano l'Arsenal (sabato ospita il Newcastle) in vetta alla classifica. Il 24° sigillo del norvegese lancia i ragazzi di Pep Guardiola, spaventa i Gunners e condanna il Burnley, da oggi matematicamente in Championship. Nell'altra gara della serata, valida per la 34ª giornata, 2-2 tra Bournemouth e Leeds con le reti di Kroupi e Adams per i padroni di casa, autogol di Hill e rete di Logstaff al 97' per gli ospiti.
Doppio Kvara e Doué: Psg a +4 sul Lens. Nizza in finale di Coppa di Francia
Il Psg si mette subito alle spalle il ko nell'ultimo turno al Parco dei Principi contro il Lione (1-2) e con una doppietta di Kvaratskhelia (rigore al 13' e gol al 50') e la rete di Doué (37') batte 3-0 il Nantes nel recupero della 26ª giornata di Ligue 1. La formazione di Luis Enrique si porta a quota 66 punti, a +4 sul Lens secondo, che sfiderà il Nizza nella finale di Coppa di Francia. La squadra guidata da Puel gela lo Stade de la Meinau superando lo Strasburgo padrone di casa per 2-0 grazie alla doppietta di Elye Wahi, in gol al 51' e poi su rigore all'82'. Per il Nizza, quattro anni fa sconfitto in finale dal Nantes, la chance di scrivere il proprio nome nell'albo d'oro per la quarta volta, la prima dal 1997.
Bayern in finale di Coppa di Germania: il sogno Triplete resta vivo
Il Bayern Monaco tiene vivo il sogno Triplete. Festeggiata domenica la 35ª affermazione in Bundesliga, la formazione bavarese approda in finale di Coppa di Germania, superando alla BayArena il Bayer Leverkusen per 2-0, grazie alla rete del solito Harry Kane al 22' e al raddoppio di Luis Diaz al 93'. La squadra di Vincent Kompany proverà ora a interrompere un'attesa di sei anni - nel 2020 il ventesimo e ultimo successo, battendo nell'ultimo atto proprio le Aspirine - contro la vincente dell'altra semifinale che metterà di fronte lo Stoccarda campione uscente e il Friburgo.
Barcellona in ansia per le condizioni di Lamine Yamal. Il fuoriclasse del club blaugrana e della nazionale spagnola, al 40' del match contro il Celta Vigo, segna su rigore la rete del vantaggio, ma poi è costretto ad abbandonare il campo per un infortunio muscolare alla coscia. L'attaccante lascia il terreno di gioco visibilmente dolorante e preoccupato. Non è tutto: subito dopo fiato sospeso e gioco fermo per 15 lunghissimi minuti a causa del malore accusato da un tifoso sugli spalti. L'intervento dei medici, secondo la stampa catalana, per fortuna evita il peggio. Nella ripresa non cambia il punteggio: Flick risponde al Real Madrid e torna a +9.
All'Atletico non basta Nico Gonzalez: Andre Silva firma il colpo salvezza dell'Elche
Momento complicatissimo per l'Atletico Madrid che dopo la sconfitta ai rigori in finale di Coppa del Re contro la Real Sociedad perde 3-2 contro l'Elche nel match valido per la 33ª giornata della Liga e incassa la settima sconfitta nelle ultime otto gare tra tutte le competizioni - unica vittoria quella decisiva nell'andata dei quarti di Champions League costata l'eliminazione al Barcellona -. Altalena di emozioni nella prima frazione di gioco con i Colchoneros avanti al 10' con l'ex Juve Nico Gonzalez. Al 18' i padroni di casa trovano il pari con Affengruber che sfrutta l'assist dell'ex Lecce Tete Morente. Alla mezz'ora l'episodio che cambia il match: il rosso diretto ad Almada. La formazione di Sarabia sfrutta la superiorità numerica e completa il sorpasso con il rigore trasformato dall'ex Milan Andre Silva. Nemmeno il tempo di esultate che Nico Gonzalez firma la doppietta personale e ristabilisce l'equilibrio. Alla mezz'ora della ripresa, però, anche Andre Silva si concede il bis e regala ai suoi un successo che gli permette di portarsi a 35 punti e, dunque, di lasciare la zona retrocessione, mentre i rojiblancos di Diego Pablo Simeone restano quarti a quota 57. Il clima di festa, invece, gioca un brutto scherzo alla Real Sociedad di Matarazzo, sconfitta a San Sebastian dal Getafe. Fanno tutto i baschi, con Mendez che fallisce un calcio di rigore al 14' e Gorrotxategi che trafigge il proprio portiere al 29'. Tre punti importanti per la squadra di Bordalas Jimenez che vola a quota 44 e supera proprio gli avversari odierni (42).