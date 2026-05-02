All'Arsenal basta un tempo per stendere il Fulham: Arteta a +6 dal City

Meglio di così non poteva andare per l' Arsenal . I Gunners liquidano in un tempo la pratica Fulham e si preparano all'appuntamento con la Storia: la semifinale di ritorno di Champions League contro l' Atletico Madrid martedì all'Emirates (1-1 all'andata al Metropolitano). La formazione di Mikel Arteta la sblocca dopo appena 4 giri di lancette con il solito Viktor Gyokeres . Intorno alla mezz'ora gol annullato a Riccardo Calafiori mentre prima del duplice fischio Saka e ancora l'attaccante svedese fissano il risultato sul 3-0 finale permettendo all' Arsenal di volare momentaneamente a +6 sul Manchester City, impegnato lunedì in trasferta a Goodison Park contro l'Everton e ancora con una gara da recuperare, quella contro il Crystal Palace mercoledì 13 maggio alle ore 21 all'Etihad.

Tris Brentford e Newcastle

Stesso punteggio tra Brentford e West Ham. In gol Thiago su rigore e Damsgaard, oltre all'autorete di Mavropanos. Tris anche del Newcastle, con in campo per l'intero match Tonali, che stende per 3-1 il Brighton grazie a Osula, Burn e Barnes, inutile per gli ospiti il guizzo di Hinshelwood. Bueno risponde a Mukiele, infine, nell'1-1 tra Wolverhampton e Sunderland, con quest'ultimi in dieci dal 24' del primo tempo per un rosso a Ballard.

Classifica Premier League

Schick da urlo, clamoroso 3-3 tra Bayern e Heidenheim

Vittoria interna per 4-1 del Bayer Leverkusen nella 32esima giornata della Bundesliga contro il Lipsia. In gol l'ex Samp e Roma Schick (tripletta) e Tella. Inutile per gli ospiti il guizzo di Baumgartner. Con questo successo le Aspirine salgono 58 punti in classifica, mentre il Lipsia resta fermo a quota 62. Rocambolesco pareggio per 3-3 dei campioni di Germania del Bayern Monaco, in casa contro l'Heidenheim. Ospiti avanti di due reti con Zivzivadze e Dinkci, poi la rimonta dei bavaresi con una doppietta di Goretzka. Al 76' anche Zivzivadze si concede il bis ma al minuto 100 è l'autorete di Ramaj a ristabilire la parità. Stesso risultato tra Hoffenheim e Stoccarda: di Kramaric (doppietta) e Touré le reti dei padroni di casa, mentre per gli ospiti a segno Fuhric, Demirovic e Tomas, in mezzo un rosso per Karazor. Cade in casa, invece, nonostante il vantaggio con Uzun, l'Eintracht Francoforte contro l'Amburgo, che ribalta grazie a Gronbaek e Vieira. Tris dell'Augsburg sul campo del Werder Brema con i sigilli di Kade (doppietta) e Jakic. Serve a poco ai padroni di casa il guizzo di Schmid. Infine, pareggio per 2-2 tra Union Berlino e Colonia: Bulter e El Mala portano in doppio vantaggio gli ospiti, poi la rimonta della formazione di Berlino con Rothe e Burcu.