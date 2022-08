Bundesliga, al Lipsia non bastano Werner e Nkunku. Leverkusen ko

BERLINO (Germania) - Sabato pomeriggio della 2ª giornata di Bundesliga al via. Salutato Filip Kostic, l'Eintracht Francoforte non riesce ancora a trovare la sua prima vittoria in campionato. Dopo il 6-1 incassato la scorsa settimana dal Bayern Monaco al debutto e la sconfitta per 2-0 in Supercoppa Europea contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, la squadra di Glasner pareggia 1-1 all'Olympiastadion contro l'Hertha Berlino. L'unico successo stagionale attualmente è il 4-0 rifilato al Magdeburgo nel 1° turno di Dfb Pokal. Per i padroni di casa gol di Serdar al 3'. Per la formazione ospite pareggia Kamada in apertura di secondo tempo (48').