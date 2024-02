Xabi Alonso sogno Barcellona: c'è un legame speciale malgrado il Real Madrid...

Xabi Alonso mania. Negli ultimi giorni, e non solo, in ogni angolo calcistico d'Europa non si fa altro che parlare del tecnico spagnolo del Bayer Leverkusen . Dopo tanti anni potrebbe essere lui, assieme alla sua banda di ragazzi terribili , a interrompere l'egemonia del Bayern Monaco in Bundesliga. I l 3 a 0 rifilato un paio di giorni fa ai bavaresi racconta proprio questo, anche se alla fine del campionato mancano ancora diverse gare. Per il momento la classifica recita più cinque proprio sulla formazione di Tuchel e scontri diretti a favore.

Una stagione importante quella del Bayer perché oltre alla vetta in Bundes c'è anche una serie di numeri su cui analizzare gli aspetti tecnici e tattici del Xabi Alonso allenatore. 17 vittorie, 4 pareggi, zero sconfitte con 55 reti segnate e appena 14 subite e ad amalgamare il tutto un gioco davvero bello da vedere oltre che concreto. Insomma l'allenatore spagnolo è destinato a far parlare di sé e per il futuro iniziano a circolare le prime voci e indiscrezioni.

Xabi Alonso, dalla Spagna osservano

Gli elogi per Xabi Alonso arrivano da tutta l'Europa, in particolar modo dalla Spagna dove stanno osservando bene le gesta del suo Bayer Leverkusen. Nei mesi scorsi il suo nome era finito affianco a quello del Real Madrid, quando si parlava di un possibile futuro in Brasile per Ancelotti, ma per come sono andate le cose è difficilissimo, se non impossibile, poter pensare a un suo approdo in blancos nei prossimi mesi nonostante resti sempre nel cuore dei tifosi avendo giocato al Bernabeu per sei stagioni.

Dalla Spagna possiamo prima fare un salto in Inghilterra, perché un altro club in cui lui è stato artefice di partite e annate importante è lo stesso Liverpool che, da qualche settimana, sta valutando una serie di nomi per la panchina dopo l'annuncio dell'addio di Klopp a fine stagione. Ma forse in pochi sanno che il legame tra Xabi Alonso non è soltanto con Madrid, ma anche con il Barcellona....