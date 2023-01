Liga, il Barcellona vince ancora: col Girona decide Pedri

Nono risultato ulti consecutivo per il Barcellona - 15ª vittoria in 18 partite di campionato - che supera 1-0 il Girona e vola a 47 punti in classifica, a +6 dai rivali del Real Madrid (unica squadra fin qui in grado di battere i catalani in questa Liga grazie al 3-1 dello scorso 16 ottobre) impegnati nel big match contro la Real Sociedad in questo turno (gara in programma domenica alle 21 al Santiago Bernabeu). Xavi perde Dembélé, costretto a lasciare il campo a Pedri dopo appena 26' per infortunio. Nel finale di primo tempo si riscaldano gli animi, con il direttore di gara Ruiz costretto ad ammonire Ansu Fati, Castellanos e Pedri (anche Gavi, piuttosto nervoso oggi, a inizio ripresa). La gara di sblocca al 60', con Pedri che, sfruttando un'incredibile papera di Gazzaniga, non può far altro che spingere la sfera in fondo al sacco da zero metri. Poco dopo pareggia Arnau Martinez ma il guardalinee annulla per chiara posizione di fuorigioco. A 4' dalla fine Ivan Martin, tutto solo al centro dell'area, sbaglia clamorosamente calciando largo. Pur soffrendo, il Barcellona la porta a casa: all'Estadio Municipal de Montilivi la decide Pedri.