Caso Vinicius, Ancelotti: "Voglio pensare a un errore senza malafede"

MADRID (Spagna) - "Vinicius Junior? Sta bene. Il supporto ricevuto gli ha fatto bene. Gli è rimasto difficile assimilare un po' quello che è successo. Vedremo se può giocare a Siviglia. Quello che ha nel ginocchio è poco. Io non chiedo niente a nessuno, solo che ognuno abbia il comportamento che pensa di dover avere, sapendo le cose che non si possono fare". Sono le parole del tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti, in conferenza stampa al termine del match vinto contro il Rayo Vallecano, sul proprio attaccante brasiliano, vittima di insulti razzisti la scorsa domenica a Valencia ed espulso nel nervoso finale: "La squalifica rimossa? Sono rimasto sorpreso, davvero. È stato corretto, è giusto così. Le immagini sono una questione molto complicata. Voglio pensare che sia stato un errore senza malafede. Non so se è già successo".