Pogba sta con Vinicius dopo gli insulti razzisti: "Chi ci protegge?"

Ai box per l'ennesimo infortunio stagionale, Paul Pogba ha voluto mostrare tutta la propria vicinanza a Vinicius , vittima di insulti razzisti durante la sfida tra Valencia e Real Madrid al Mestalla . Il centrocampista della Juventus ha postato un messaggio sul proprio profilo Instagram mostrando tutto il proprio disappunto per quanto avvenuto al brasiliano.

Il post di Pogba a sostegno di Vinicius

"Chi ci protegge? Non è la prima volta, non sarà nemmeno l'ultima - scrive il Polpo su Instagram postando la foto di Vinicius -. Ma non dobbiamo lasciarlo passare di nuovo. Abbiamo così tanti esempi e credo che oggi siamo tutti d'accordo sul fatto che da allora non è cambiato nulla. Banane, rumori di animali, canzoni contro di noi? È una malattia mentale e penso che siamo tutti d'accordo che né pubblicità né slogan cambieranno queste persone. Se ho imparato una cosa quest'anno, è che quando qualcuno ha il cuore nero, niente e nessuno può cambiarlo. Se le istituzioni non vogliono trovare una vera soluzione, cerchiamo di farlo da soli, per noi stessi. Vinicius, pieno supporto fratello".

