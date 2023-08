Militao, crociato come Courtois: Real, maledizione ginocchia. E Guler...

Il Real Madrid , dopo una stagione fatta di alti e bassi, ha ricominciato alla grande in campionato. Al debutto in Liga , i blancosi di Carlo Ancelotti si sono imposti per 2-0 in casa dell' Athletic Bilbao con un super Bellingham .

L'umore della serata è stato però decisamente rovinato dall'infortunio di Eder Militao. Il difensore del Real, infatti, è uscito anzitempo (precisamente al 50', lasciando il posto a Rudiger) per un brutto infortunio.

Real Madrid, lungo stop per Militao

Gli esami strumentali non hanno dato scampo: per il difensore brasiliano si tratta di una rottura del legamento crociato anteriore. Questa la nota con cui le merengues hanno annunciato l'entità dell'infortunio, oltre alle tempistiche di intervento: "Dopo gli esami effettuati al nostro giocatore Eder Militao, gli è stata diagnosticata una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il giocatore sarà operato nei prossimi giorni". Un avvio di stagione negativo a dir poco per il Real Madrid per quanto concerne gli infortuni. Militao, infatti, non è stato l'unico dei calciatori blancos a rimediare uno stop così lungo...