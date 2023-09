Rubiales annuncia le dimissioni e promette: "Difenderò il mio onore"

MADRID (Spagna) - Luis Rubiales lascia la presidenza della Federcalcio spagnola. Travolto dalle critiche e sospeso dalla Fifa per 90 giorni per il "bacio rubato" alla calciatrice Jennifer Hermoso durante la premiazione per il titolo mondiale vinto dalla Spagna dell'ex ct Jorge Vilda, Rubiales ha annunciato nel corso di un'intervista con Piers Morgan l'intenzione di presentare le dimissioni e di non tornare alla guida della Rfef una volta conclusa la squalifica.