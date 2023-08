Rubiales sospeso dalla Fifa: 90 giorni di stop per il bacio a Hermoso

Un caso che ha creato scalpore a livello mondiale, ora la decisione. Luis Rubiales , presidente della Federazione spagnola, è stato sospeso dalla Commissione Disciplinare della Fifa dopo il caso del bacio alla calciatrice Jennifer Hermoso in occasione della vittoria dei Mondiali femminili da parte della Spagna.

Rubiales, negli scorsi giorni, ha giustificato il suo gesto come un "bacio a una figlia", sottolineando che non si sarebbe dimesso. Pronta la replica di Jenni Hermoso, con parole di fuoco nei suoi confronti: "Io vittima di aggressione: ho subito pressioni per giustificare Rubiales", uno dei passaggi.

Rubiales sospeso dalla Fifa

È arrivata, dunque, la decisione da parte della Fifa nei confronti di Rubiales. Jorge Ivan Palacio, presidente della Commisione Disciplinare, ha acconsentito, avvalendosi dei poteri concessi dall'articolo 51 del Codice Disciplinare, alla "sospensione provvisoria" del presidente della Federazione Spagnola, Luis Rubiales, "da ogni attività legata al calcio a livello nazionale e internazionale". Una sospensione che avrà effetto a partire da oggi, "si estende per un periodo iniziale di novanta giorni in attesa dell'elaborazione del procedimento disciplinare aperto da questa Commissione Disciplinare contro il signor Luis Rubiales giovedì 24 agosto". Lo stesso Palacio, al fine di tutelare i diritti di Hermoso e far sì che il procedimento possa avvenire con regolarità, ha emesso due direttive aggiuntive con cui ordina a Rubiales e alla federcalcio spagnola e suoi rappresentanti di astenersi dal contattare la Hermoso. Nessuna informazione ulteriore verrà diramata dalla Fifa fino alla decisione definitiva. L'organo ha, infine, ribadito il suo impegno a rispettare l'integrità di tutte le persone, condannando con vigore ogni comportamento contrario.