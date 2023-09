Girona, nuova favola Liga: il legame con Guardiola e City Group

"La gioia più grande è quella che non era attesa". A Girona dopo il 2 a 1 contro il Villarreal in rimonta la gioia è arrivata con il primo posto in solitaria nella Liga. Niente Real Madrid o Barcellona perché in Spagna a rubare la prima pagina dei quotidiani è proprio l'ultima città della Catalogna: 100 mila abitanti, al confine della Francia e per la prima volta in vetta al campionato spagnolo.