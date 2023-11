Guler, giocata da campione! Il Real lo recupera e lui sogna l'esordio

Giocate strabilianti e ha una voglia matta di fare il suo esordio con la maglia del Real Madrid . Arda Guler si sta piano piano riprendendo dall'infortunio al ginocchio che lo ha costretto a restare ai box per un paio di mesi. Il classe 2005 turco, compagno di Nazionale e amico di Yildiz della Juve , è tornato ad allenarsi in gruppo e ora sogna la prima al Bernabeu con la maglietta dei blancos. Il talento del ragazzo è sempre stato sotto gli occhi di tutti e in allenamento ha sempre mostrato le sue qualità sin dai suoi primi passi a Valdebebas, ma nelle ultime ora è diventato virale un altro video in cui il trequartista supera la pressione di due compagni in un modo clamoroso.

Guler, applausi in allenamento

Coprtura del pallone su due avversari, poi il colpo di tacco per superare la pressione e chiudere la triangolazione col compagno. Un gesto che è stato reso semplice da Arda Guler, forse è per questo che il video sta facendo il giro del web e ora tutti ne stanno parlando. L'altro aspetto importante è stato il suo definitivo recupero dalla lesione parziale del menisco interno del ginocchio destro subita nella tournèe estiva in America. Un tassello in più su cui potrà contare Carlo Ancelotti per le prossime sfide e chissà che contro il Rayo Vallecano non possa arrivare anche l'esordio con il Real Madrid. Guler è pronto a far vedere le sue qualità dopo l'incredibile intreccio estivo sul mercato con i blancos che l'hanno pagato 30 milioni per soffiarlo al Barcellona e al Milan.