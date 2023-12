Alaba ko, grave infortunio per il centrale del Real: le sue condizioni

Il Real Madrid ha vinto contro il Villarreal e si è ripreso momentaneamente la vetta de LaLiga, ma Ancelotti ha poco da sorridere visto durante il match si è infortunato David Alaba . Il centrale austriaco è uscito poco dopo la mezz'ora di gioco a causa di un infortunio al ginocchio sinistro. Le sensazioni non sono state subito positive perché il giocatore è stato accompagnato fuori dal campo dolorante sorretto dallo staff medico dei blancos. Lo stesso club ha poi confermato la lesione del crociato e l'operazione per il difensore. Quello di Alaba è stato il terzo crociato in pochi mesi, dopo quelli di Courtois e Militao, senza contare le assenze di Camavinga , Vinicius e Carvajal. Insomme non un momento semplice sotto questo aspetto per l'allenatore italiano.

Alaba, l'infortunio e le parole di Ancelotti

E' stata e sarà una grossa perdita per il Real Madrid quella di Alaba perché il centrale dovrebbe aver finito anzitempo la stagione. E proprio Ancelotti al termine della gara contro il Villarreal ha detto: "Non ho mai avuto tre crociati in pochi mesi. Quello che la squadra deve fare è tenere duro come abbiamo fatto noi. Nonostante i problemi, questa squadra sta resistendo. Vedremo nei prossimi giorni se si può fare qualcosa". Alle parole del tecnico poi si sono aggiunti i messaggi dei compagni soprattutto quello di Courtois:"Mi dispiace molto David Alaba, ma sono convinto che saprai trovare la forza per tornare presto in campo. Sarò vicino, amico mio". Il portiere belga ha poi postato una foto nelle sue storie sui social che ritrae lui abbracciato proprio ad Alaba e Miliato con la scritta: "Torneremo più forti". In attesa dei sorteggi per gli ottavi di Champions, il Real Madrid ha dovuto fare i conti con l'ennesimo grave infortunio della stagione.