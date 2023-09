Barcellona trema: “corrotti arbitri per 17 anni”. E la Uefa di Ceferin…

BARCELLONA- Ha ragione Xavi Hernandez quando assicura, scocciato, che «la prossima settimana ci sarà un'altra notizia sul caso Negreira, tra 15 giorni un'altra e tra un mese e mezzo un'altra ancora». Tuttavia, invece di normalizzare una situazione che di normale e corrente non ha nulla, il tecnico del Barcellona farebbe meglio a cominciare a preoccuparsi. E già, perché ogni notizia che arriva da quel fronte è peggiore rispetto a quella precedente: «No, non ho riflettuto sulle ragioni che hanno portato il Barça a fare quei pagamenti. Ho poco tempo e devo occuparmi di come migliorare la squadra e non di riflettere su questi temi». Ribobinando velocemente per i più distratti, «quei pagamenti» e «questi temi» riguardano i 7,5 milioni di euro pagati tra il 2001 e il 2017 dal Barcellona all'allora numero due del Comitato tecnico arbitrale spagnolo (Cta), José María Enríquez Negreira.