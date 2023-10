Xavi, il meglio e il peggio delle 99 partite da allenatore del Barcellona

Mercoledì ci sarà la seconda giornata di Champions League e il Barcellona farà visita al Do Dragao di Oporto per consolidare il primo posto nel girone. Una partita importante, decisamente speciale per Xavi Hernández: l'allenatore del Barça festeggerà le 100 partite dal suo ritorno in Catalogna. E proprio in merito a questo record, il Mundo Deportivo ha deciso di proporre al tecnico blaugrana un test di 10 domande sulle cose migliori e peggiori delle 99 partite alle guida del Barça.