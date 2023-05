Wahi, Montpellier e la scuola Kanté: poker Lione e record Giroud

Il Psg vince anche senza Messi

Wahi, dalla scuola di Kanté alla Ligue 1

Elye Wahi è nato in un comune situato a ovest di Parigi. Il calcio è sin da subito la sua essenza. Ha iniziato a giocare nei campetti in periferia nel Surenses, lì dove è cresciuto anche un certo Kantè. Il centrocampista del Chelsea, ora in Premier League, è stato fonte d'ispirazione, soprattutto per Wahi che ha sempre sognato di ripercorrere la strada fatta dal francese. Piccoli passi verso un grande futuro. Da Suresnes a giocare nelle giovanili del Caen, tutto sembra andare per il verso giusto perché in campo fa vedere le sue qualità. Gol, tanti segnati con l'U15 (89 per l'esattezza) e il passaggio sotto età all'U17. Un carattere fumantino, però, lo frena presto visto che dopo aver violato le regole del club e un litigio con un compagno viene cacciato. Sbagliando si impara e per sua fortuna tanti club lo avevano già segnato sui taccuini per il futuro. E' stato vicino alla Premier League, ma ancora sedicenne non ha potuto trasferirsi oltre manica.