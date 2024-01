“Al-Khelaifi, altri guai: regali e pressioni per il Pallone d’Oro a Messi”

Il Psg avrebbe fatto pressioni per l'assegnazione del Pallone d'Oro a Messi nel 2021 . Come riportano Le Monde e Mediapart, secondo un'indagine giudiziaria in corso, il club parigino avrebbe fatto numerosi regali all'ex caporedattore della rivista di France Football e responsabile dell'organizzazione dell'evento, Pascal Ferré .

L'accusa è pesante, si parla di corruzione, reato per cui è sotto inchiesta l'allora responsabile della comunicazione del Psg, Jean Martial Ribes. I messaggi e la corrispondenza sul telefono di Ribes, ottenuti dalle autorità, mostrerebbero le comunicazione e il rapporto privilegiato tra il club e Ferré fino al gennaio 2023: viaggi a Doha pagati, la rimozione dal sito di un articolo che criticava il proprietario Nasser al-Khelaïfi e non solo. Tra i documenti in mano agli inquirenti anche le richieste di esercitare pressioni sugli altri membri della giuria del Pallone d'Oro per favorire la vittoria di Messi, all'epoca giocatore di punta del Psg. Ma anche per caldeggiare la candidatura della giocatrice Nadia Nadim per la categoria femminile. Nel frattempo il giornalista è stato assunto dai campioni di Francia.