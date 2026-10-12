Il Rennes è una schiacciasassi!

Cala il sipario sulla settima giornata di Ligue 1 , un turno caratterizzato da diverse prime volte e da risultati inattesi. Lione e Paris Fc hanno dovuto fare i conti con il primi ko in campionato, mentre il Monaco , nonostante abbia letteralmente gettato al vento il successo contro il Tolosa, facendosi rimontare (2-2) dopo che al termine del primo tempo era avanti 2-0, si è confermato in vetta alla classifica. Terzo successo di fila per il Psg che accorcia sul gruppo di testa, distante ora solamente tre punti dalla vetta della classifica, mentre ritrova il sorriso il Lens dopo l’esonero di Dino Toppmoller.

Pokera del Rennes con Dia

Nelle tre sfide domenicali successo roboante del Rennes che riscatta il 4-0 rimediato prima della sosta contro il Lione, e infligge un sonoro 4-1 all’Auxerre, agganciando al 2° posto il Lilla che sabato aveva battuto di misura il Le Havre (1-0). Lepaul sblocca in avvio per i padroni di casa, raggiunti al 25’ da Archer. Nella ripresa Thomasson riporta avanti i rossoneri, trascinati nel finale di partita da uno scatenato Boulaye Dia: l’attaccante in prestito della Lazio, in pieno recupero, firma le sue prime due reti con la maglia degli ermellini. Ci ha preso gusto anche il Nizza che dopo aver conquistato la prima vittoria stagionale in campionato, contro il Lilla di Davide Ancelotti (2-1), concede il bis contro lo Strasburgo: ospiti in vantaggio con Essugo, raggiunti da un autorete di Demba Pape e superati a 9’ dal termine da un gol di Clauss.

Riscatto Marsiglia: colpo salvezza a Troyes

Grazie a questo successo i rossoneri della Costa Azzurra agganciano all’8° posto Brest e Lorient (8 punti), mentre per lo Strasburgo si tratta del 2° stop consecutivo. C’è luce in fondo al tunnel anche per il Marsiglia di Bruno Genesio. Nel posticipo domenicale arriva un successo pesante sul campo del Troyes in quello che a tutti gli effetti era uno scontro diretto per la zona salvezza: grazie alle reti di Harit e Abdelli l’Olympique ritrova la vittoria dopo 5 ko di fila.