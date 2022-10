Premier League, City a valanga con Haaland. Vince anche il Chelsea

MANCHESTER (Inghilterra) - Nel sabato pomeriggio della 10ª giornata di Premier League il Manchester City continua a dare spettacolo e si impone con un netto 4-0 sul Southampton di Hasenhuttl , tra le mura casalinghe dell'Etihad Stadium. Gli uomini di Guardiola archiviano la pratica con due gol per tempo: al 20' Joao Cancelo apre le marcature siglando l'1-0, mentre il raddoppio arriva al 32' con la firma di Foden . Nella ripresa, al 49', Mahrez cala il tris. Al 65', invece, con la vittoria ormai in cassaforte, arriva anche il poker di Haaland , al suo 15° centro in questa Premier League (sono già 20 complessivi in stagione, ndr). Il City sale a quota 23 punti in classifica, mentre i Saints rimangono fermi a quota 7.

Il Chelsea vola con Havertz, Pulisic e Broja

Vince anche il Chelsea di Graham Potter, che dopo aver battuto il Milan in Champions League conferma il suo ottimo stato di forma superando il Wolverhampton a Stamford Bridge. Il trionfo dei Blues, ora a 16 punti in campionato, porta le firme di Havertz nel recupero del primo tempo (45'+3'), di Pulisic al 54' e di Broja al 90'. Il Wolverhampton, dove ha giocato come titolare l'ex della partita Diego Costa, rimane a quota 6 in classifica.

Newcastle show: 5-1 al Brentford!

Il Newcastle vola grazie alla classe di Bruno Guimaraes, che sigla una strepitosa doppietta (al 21' e al 56') nel successo sul Brentford per 5-1. A St. James Park la formazione di Howe da spettacolo: dopo l'1-0 del regista brasiliano, al 28' c'è il raddoppio di Murphy. Nella ripresa il solito Toney riesce ad accorciare le distanze per il Brentford su calcio di rigore, ma le speranze di rimonta della formazione di Frank durano ben poco: al 56' arriva il 3-1 di Guimaraes, all'82' il 4-1 del paraguaiano Almiron e, infine, l'autogol di Pinnock che vale il 5-1 finale.

Il Bournemouth batte il Leicester in rimonta

Il Bournemouth batte in rimonta il Leicester e sale a quota 12 punti in campionato. Dopo il vantaggio delle Foxes con Daka, in rete al 10', i rossoneri ribaltano il risultato nel secondo tempo con i gol di Billing al 67' e di Christie al 71'.

