United-Tottenham, Ten Hag su Conte, Ronaldo e Eriksen

MANCHESTER (Inghilterra) - Turno infrasettimanale di Premier League, tempo di Manchester United-Tottenham (nel segno della Juve). Dopo Antonio Conte anche il tecnico dei Red Devils Erik ten Hag ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match contro gli Spurs, valido per la 12ª giornata di campionato. L'allenatore olandese ha esordito parlando dei due possibili grandi assenti della partita, Martial e Eriksen: "Martial non sarà disponibile: è tornato in campo, ma non si sta allenando con la squadra", ha annunciato. Per il danese, invece, ci sono ancora delle speranze: "Per Eriksen dobbiamo aspettare. Domani valuteremo se sarà in condizione di giocare e prenderemo una decisione definitiva". Ten Hag ha anche parlato dell'impatto più che positivo dell'ex centrocampista dell'Inter nel gioco dello United, non dimostrandosi affatto sorpreso del suo rendimento: "Conosco Christian da tempo, perché è cresciuto all'Ajax e l'ho affrontato sul campo. Conosco le sue qualità e sono consapevole dell'importanza che ha nel nostro sistema di gioco. Sono felice che lo United lo abbia ingaggiato". "Maguire, Van de Beek e Wan Bissaka stanno facendo grandi progressi e in settimana torneranno ad allenarsi in gruppo", ha successivamente aggiunto.