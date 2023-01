Clamoroso, Tottenham su Tuchel per il dopo Conte

LONDRA (Inghilterra) - Il futuro di Antonio Conte con il Tottenham è sempre più in bilico e sono molte le indiscrezioni dall'Inghilterra sul suo possibile sostituto. Arrivato a novembre 2021, l'ex Inter la scorsa stagione riuscì nell'impresa di conquistare un ottimo quarto posto, valido per l'accesso in Champions League. In quest'annata, nonostante il passaggio del turno agli ottavi in Europa, il cammino in Premier di Conte non sta soddisfacendo l'ambiente Spurs. Sul tavolo c'è sempre un rinnovo da poter concordare, il contratto del tecnico italiano scadrà in estate ma prevede l'opzione per il prolungamento di un altro anno, ma non è detto che Conte riesca ad arrivare fino a giungo e si parla già di un possibile sostituto: Thomas Tuchel.