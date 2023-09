Da Pogba a Sancho: il maledetto United è quello di Manchester

Jadon Sancho non ha mai considerato l’età come una barriera insormontabile. Già a sei anni si era preso la briga di trasformare il campetto in cemento di Camberwell, quartiere popolare nel sud di Londra in cui la sua famiglia viveva, in un palcoscenico personale in cui esibire quel talento precoce, innato, e incomprensibile per i suoi coetanei. E ancor di più per i ragazzetti più grandi e fisicamente più dotati, a cui lo smilzo ragazzino tendeva a far ingurgitare l’ego da bulli, schernendoli con trucchetti e giochi di gamba che a quei tempi il piccoletto prendeva in prestito da suo primo mito, il Gaúcho Ronaldinho.