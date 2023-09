"De Zerbi al Real Madrid dopo Ancelotti": Cadena Ser lancia il bombazo!

"De Zerbi al Real Madrid dopo Ancelotti". Dalla Spagna, non un quotidiano qualunque ma da Cadena Ser, radio molto vicina alle vicende madridiste sono arrivate le prime voci sul tecnico italiano del Brighton per la prossima stagione. Una notizia ripresa anche dall'Inghilterra e che ora sta facendo il giro del web. Un nome a sorpresa almeno tra quelli accostati fino a ora ai Blancos, l'altro è quello di Xabi Alonso .

Nella prossima stagione, infatti, Ancelotti dovrebbe lasciare il timone del Real Madrid per andare a guidare come Ct il Brasile ed ecco che Florentino ha messo sul tavolo una serie di nomi per poter iniziare un nuovo ciclo. Xabi Alonso è stato uno dei primi ad essere accostato ai Blancos soprattutto per il suo legame con Madrid (5 stagioni con le Merengues), ma quello di De Zerbi è stata la novità assoluta delle ultime ore.

De Zerbi nella lista Real di Florentino

Non è un caso il nome di De Zerbi perché ha mostrato alla Premier League il suo calcio e ha raggiunto l'Europa con i Seagulls per la prima volta nella storia del club. Il suo stile ha conquistato sin da subito i tifosi del Brighton e poi quello di tutti gli addetti ai lavori, tra cui anche Guardiola che qualche mese fa ha speso parole importante proprio per il tecnico bresciano e la sua squadra.

L'impatto importante in Inghilterra è arrivato fino alla scrivania di Florentino Perez che ora starebbe facendo un pensiero, e forse anche qualcosa di più, su De Zerbi in vista della prossima stagione. Difficile dire cosa accadrà da qui a fine campionato, ma dalla Spagna sono certi che possa essere anche lui tra i nomi sondati dal club madrileno per sostiuire Ancelotti.