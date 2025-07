"Quando l'ho lasciato non aveva più dolore": Diogo Jota, parla l'ultimo testimone prima della morte

"Non tornava da una festa, si sarebbe fermato a Burgos per riposare. Non aveva preso l'aereo per tornare in Inghilterra per un problema ai polmoni di cui soffriva da qualche mese e per il quale si sarebbe dovuto operare". Il fisioterapista che aveva in cura Diogo Jota smentisce le voci sulla morte del 28enne giocatore del Liverpool, rimasto vittima di un incidente stradale in Spagna (con lui morto anche il fratello). Miguel Gonçalves, come riporta il giornale sportivo portoghese Record, aveva fatto una seduta per i problemi respiratori del giocatore solo cinque ore prima dell'incidente. Jota soffriva da mesi di pneumotorace, ma aveva deciso di rinviare l'operazione. Jota e suo fratello stavano per imbarcarsi per tornare in Inghilterra, dopo essere stati avvertiti che volare avrebbe rappresentato un rischio per la sua salute.