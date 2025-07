Funerale Diogo Jota, Cristiano Ronaldo nella bufera: "Una vergogna l'assenza"

Cristiano Ronaldo non è stato avvistato ai funerali congiunti di Diogo Jota e il fratello André Silva . CR7 avrebbe dovuto volare a Gondomar, vicino a Porto, per porgere l'ultimo saluto insieme ai compagni di squadra di Jota, sia di club che della nazionale. Eppure non si è presentato, al contrario dei suoi compagni del Portogallo come Bernardo Silva , Bruno Fernandes , Diogo Dalot , Ruben Dias e molti altri che si sono riversati nella chiesa Igreja Matriz de Gondomar.

Ovviamente era presente la delegazione del Liverpool: in prima fila l'allenatore Arne Slot e il capitano Virgil van Dijk, oltre alla società. C'erano anche Joao Cancelo e Ruben Neves, che neanche 24 ore fa erano in campo a Orlando per il quarto di finale del Mondiale per club, perso dall'Al-Hilal contro il Fluminense, eppure non appena è terminata la partita sono volati oltreoceano per dare un ultimo abbraccio a Jota, con cui avevano un rapporto speciale. Stesso discorso per il ct del Portogallo Roberto Martinez, che era anche lui negli Stati Uniti in qualità di membro del gruppo di studio tecnico del Mondiale per club.