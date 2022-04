ESPN: "Manchester United, ecco chi sarà il prossimo allenatore"

Secondo quanto riferito da ESPN , il Manchester United avrebbe sciolto ogni dubbio su chi siederà sulla panchina la prossima stagione: si tratta di Erik Ten Hag , attuale tecnico dell' Ajax . Dovrebbe essere l'olandese, quindi, il successore di Ralf Rangnick e non Mauricio Pochettino . Gli altri allenatori che i Red Devils avrebbero sentito per la panchina sarebbero Lopetegui , Tuchel e Luis Enrique , ma la scelta sarebbe caduta su Ten Hag perché, dal punto di vista economico, parrebbe essere più facile liberarlo dal contratto con i lancieri. L'olandese costerebbe due milioni di euro , mentre Pochettino costerebbe 18 milioni , e la recente debacle in Champions non lo ha certamente aiutato nel riguadagnare punti sul tecnico della squadra di Amsterdam .

Potrebbe essere annunciato nelle prossime settimane

Secondo Sky Sports, Ten Hag potrebbe essere annunciato come prossimo allenatore dello United già nelle prossime settimane. Ma il tecnico dell'Ajax sarebbe gradito solo a una parte dello spogliatoio, mentre l'altra preferirebbe Pochettino per via delle sue precedenti esperienze in Premier League con Southampton e Tottenham, Se alla fine sarà veramente scelto lui come prossimo tecnico, diventerà il secondo allenatore olandese nella storia dei Red Devils dopo Louis Van Gaal. A Ten Hag potrebbe toccare, quindi, l'arduo compito di sistemare i cocci di un spogliatoio che parrebbe essere diviso su tutto, con la squadra che appare sempre più lontana dalla qualificazione alla prossima Champions.