Da Ronaldo a Brozovic: così l’Al Nassr celebra l’Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo assieme ai suoi compagni di squadra dell'Al Nassr è stato protagonista di un video promozionale in vista della festa nazionale in Arabia Saudita. La squadra del campione portoghese non è scesa in campo in questi giorni in campionato, a differenza delle altre, e il club ha provveduto a pubblicare sui proprio social la situazione in cui l'ex Juve - in questi giorni impegnato a chiedere risarcimento dello stipendio proprio ai bianconeri -assieme a Brozovic, Mané, Talisca, Telles e Otavio hanno indossato gli abiti tipici arabi.