Ronaldo, la Juventus e la causa stipendi: la carta segreta ce l’ha il club

Anche se ne sta guadagnando duecento a stagione, Cristiano Ronaldo vuole 19 milioni di euro dalla Juventus. E ha fatto causa al suo ex club. O, per essere più precisi, è ricorso al Collegio Arbitrale che dirime qualsiasi controversia fra i giocatori e i club (che non ricorrono ai tribunali civili in queste situazioni). Un ricorso che è partito in estate, ha già visto una prima udienza e che non preoccupa affatto la Juventus. La questione è ancora legata all’annosa questione della manovra stipendi, quella con la quale i giocatori bianconeri, nel periodo del Covid, avevano rinunciato a quattro mensilità, con la possibilità di recuperarne tre, spalmate sulle stagioni successive.