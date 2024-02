Cristiano Ronaldo multato e squalificato: "In Europa siamo abituati così"

Dopo il caso scoppiato per l'esultanza polemica di Cristiano Ronaldo dopo il gol contro l' Al-Shabab , la Commissione Disciplinare saudita si è ufficialmente espressa sulla questione. Il portoghese aveva risposto alle provocazioni dei tifosi che avevano intonato dei cori per Messi durante la partita.

Al Nassr, un turno di squalifica per Ronaldo

L'esultanza costa cara a Cristiano Ronaldo, che ha ricevuto un turno di squalifica dalla Federazione saudita per il gesto oltraggioso nei confronti dei tifosi avversari. Oltre a questo sarà anche costretto a pagare una sanzione pecuniaria di circa 2500 euro verso la Federazione e di 5000 euro all'Al-Shabab. L'ex Juve salterà quindi la sfida casalinga dell'Al Nassr contro l'Al Hazm, in programma oggi alle 18. Una perdita pesante per la squadra saudita, che sta cercando di rincorrere l'Al Hilal in testa alla classifica.