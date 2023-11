Argentina-Uruguay, Messi diventa una furia contro Olivera: cos'è successo

Messi contro Olivera: rissa durante Argentina-Uruguay

Il clima, già incandescente, è stato reso ancor più rovente quando si è aggiunto alla ressa anche il difensore del Napoli Olivera che si è scagliato contro De Paul. Per evitare lo scontro, il numero 10 dell'Argentina ha prima alzato il gomito impedendo all'uruguaiano di colpire il compagno, poi lo ha preso per il collo allontanadolo. Raffreddati gli animi, il gioco è poi ripreso regolarmente senza alcuna sanzione disciplinare. Al termine del match, finito 2-0 per la Celeste di Marcelo Bielsa grazie alle reti di Araujo e Darwin Nunez, Messi si è soffermato sull'episodio commentando così il comportamente di Ugarte e alcuni uruguaiani: "Preferisco non dire quello che penso, ma questi giovani devono imparare a rispettare gli anziani".