Iling sblocca il mercato Juve tra De Paul, Samardzic e Phillips: il piano

Il passo svelto tenuto dalla Juventus in campionato, proprio come una salutare escursione in montagna, sta stimolando l’appetito. I bianconeri, in effetti, si stanno inerpicando in quota: non tra i boschi, ma in classifica. Dopo ogni turno, la prossima Champions è un po’ meno distante e il sogno scudetto un po’ più concreto. Così il cammino solletica la fantasia dei tifosi e, al tempo stesso, i pensieri dei dirigenti alla Continassa. Oggi più di ieri stuzzicati dall’idea di assicurare a Max Allegri almeno un rinforzo, nel mercato di gennaio, che concorra ad alzare l’asticella bianconera. Se una mossa era già stata messa in preventivo, compatibilmente con l’esigenza di far scivolare sul prossimo bilancio il grosso dell’investimento, ora Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna stanno verificando la possibilità di costruire il più classico dei “tesoretti” per sostenere i movimenti invernali. E anche in quest’ottica va interpretato il loro blitz a Londra di settimana scorsa.