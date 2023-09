Bertolini, la sua verità: "Lettera? Un boomerang. Gama? Nessuna ha parlato"

La verità di Milena Bertolini

"I miei tempi non sono coincisi con quelli delle ragazze. Già ad aprile ho parlato con le veterane, a una a una, dicendo loro che le cose sarebbe cambiate, se le avessi convocate avrei chiesto loro un apporto diverso, se non nei novanta minuti in campo, in termini di esperienza e di supporto alla squadra. Ho ricevuto da tutte la massima disponibilità in questo senso, abbiamo stipulato una sorta di patto", ha riferito la Bertolini.

Poi sull'esclusione di Sara Gama ha detto: "Nel ritiro prima in Italia e poi in Nuova Zelanda le sue compagne di squadra non hanno manifestato alcun disagio per la sua assenza. O per lo meno nessuna è venuta a parlarne con me. Anzi, la più dispiaciuta ero sicuramente io, soprattutto per i modi. Quanto fatto fino a oggi per il calcio femminile non è il risultato dell’apporto di una persona singola ma ognuna di noi ha messo un tassello, grande o piccolo che sia. Le rivoluzioni non si fanno mai da sole”...